فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رسميًا.. مصر تطرح 32 شركة بينها شركات للجيش في البورصة

هل تتنبأ الحيوانات بالزلازل قبل وقوعها؟

تعرف إلى أكثر المقاعد أمانًا في الطائرة!

الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا

إعلان نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل

أهم 5 تمارين رياضية لمكافحة أضرار الجلوس لفترات طويلة

تحذيرات من انهيار الشيكل وشركات عالمية تسحب استثماراتها من (إسرائيل)!

تويتر تمنح مستخدميها ميزة جديدة لجني الأرباح

تعرف إلى السبب.. تحذيرات من تناول الحمص نيئًا!

لماذا كان الزلزال في سوريا وتركيا مدمرًا؟

رسميًا.. مصر تطرح 32 شركة بينها شركات للجيش في البورصة

09 فبراير 2023 . الساعة 07:15 بتوقيت القدس
...

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء لعامين مقبلين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعلن رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء، طرح 32 شركة مملوكة للدولة بينها 3 بنوك وشركتا (وطنية وصافي) في البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا.

وتابع مصطفى مدبولي: "25% من تلك الشركات سيتم طرحها خلال 6 أشهر، وهذا شيء مهم وسنسعى لأن نجزهم مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة".

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن 3 بنوك سيتم طرحها هي "القاهرة، المصرف المتحد، والعربي الإفريقي الدولي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري".

ونوه بأن الشركات تطرح لأول مرة في البورصة، بينها شركتان تابعتان لجهاز الخدمة الوطنية سيتم طرحهما هما صافي ووطنية، متوقعًا طرح شركات أخرى بالبورصة بعد الـ 32 شركة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الجيش المصري #مصر #بيع شركات مصرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة