إعلان نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل

كشفت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء الأربعاء، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل، التي جرى تمديدها لساعتين نظرًا للحالة الجوية السائدة وكثافة إقبال الناخبين داخل مركز الاقتراع.

وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان لها، أنّ 2595 ناخبًا من أصل 3407، بما نسبته 76.1%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوًا لمجلس إدارة الغرفة، الذي تنافس على مقاعده 28 مرشحًا.

وجرت العملية الانتخابية التي تم تمديدها ساعتين بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.

وفيما يلي أسماء الفائزين:





المصدر / فلسطين أون لاين