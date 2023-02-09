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تويتر تمنح مستخدميها ميزة جديدة لجني الأرباح

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تويتر تمنح مستخدميها ميزة جديدة لجني الأرباح

09 فبراير 2023 . الساعة 00:47 بتوقيت القدس
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أعلن موقع تويتر أنه سيقدم لمستخدميه من المبدعين فرصة تتيح لهم كسب نسبة كبيرة من الأرباح عبر الإنترنت.

يأتي ذلك بعد أن أعلن مالك الشركة، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيشارك بعض عائدات الإعلانات التي ستظهر في عمليات البث على منصته عبر الشبكة مع منشئي المحتوى، وأن مستخدمي Twitter Blue فقط هم من سيحصلون على هذه الإيرادات.

كتب ماسك في تغريدة حديثة على تويتر: "بدءًا من اليوم، إذا ظهرت هذه الإعلانات في شريط التعليقات على منشورات المنشئين، فسيبدؤون في مشاركة عائدات الإعلانات مع المبدعين". ولم يحدد القيمة الدقيقة للدخل الذي سيحصل عليه المبدعون، من خلال الشبكة.

يتوفر Twitter Blue فقط في بلدان معينة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، ويمنح المرشد الأزرق صاحب الحساب على "Twitter" مزيدًا من القدرة على التحقق من حساباته وتغريداته، والقدرة على tweet ‘قم بتنزيل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة وهذا الرمز المميز متاح للاشتراك المدفوع بقيمة 8 دولارات أو 11 دولارًا شهريًا، اعتمادًا على طريقة الدفع.

 

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#تويتر #إيلون ماسك #جني الأرباح #الربح عبر الإنترنت

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