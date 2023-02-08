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ريال مدريد يهزم الأهلي ويواجه الهلال في نهائي كأس العالم للأندية

08 فبراير 2023 . الساعة 23:34 بتوقيت القدس
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ريال مدريد يهزم الأهلي ويواجه الهلال في نهائي كأس العالم للأندية

بلغ ريال مدريد الإسباني نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب، بعد فوزه على الأهلي المصري 4-1 في نصف النهائي، ليضرب موعداً مع فريق الهلال السعودي الذي فاز على فلامنغو البرازيلي 3-2.

وسجّل أهداف ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور (42)، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (47)، البرازيلي رودريغو (90+2) وسيرخيو أريباس (90+8)، فيما أحرز التونسي علي معلول هدف الأهلي الوحيد (65 من ركلة جزاء).

ويأتي هذا الفوز للريال، صاحب الرقم القياسي لعدد الانتصارات في المسابقة (4 ألقاب أعوام 2014 و2016 و2017 و2018)، وهو يمرّ بحالة من الاضطراب غداة سفره إلى مدينة الرباط من أجل التصالح مجدداً مع الفوز وتجاهل الإصابات التي باتت جزءاً من الحياة اليومية لنادي العاصمة.

وأبرز ضحايا هذا المسلسل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية في الموسم الماضي، الذي غاب عن المباراة لإصابة في فخذه الأيمن، على غرار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، المصاب بدوره في فخذه.

المصدر / وكالات
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