مدينة برشلونة تعلق مؤقتا اتفاقية التوأمة مع (تل أبيب)

أعلنت آدا كولاو عمدة مدينة برشلونة الإسبانية، الأربعاء، أن مجلس المدينة "سيعلق مؤقتا" العلاقات المؤسسية مع الاحتلال الإسرائيلي وكذلك التوأمة مع مدينة (تل أبيب).

وقال موقع "أخبار كاتالونية" الإخباري الإسباني، إن كولاو أعلنت قرارها خلال مؤتمر صحفي في قاعة البلدية.

وأضاف نقلا عن كولاو قولها "كما تم تعليق علاقة التوأمة مع مدينة (تل أبيب) مؤقتًا" التي تمت قبل 25 عاما.

وتناقلت وسائل إعلام عبرية القرار، حيث نقلت هيئة بث الاحتلال الرسمية عن وزارة الخارجية قولها إن "إعلان عمدة برشلونة تجميد العلاقات مع (إسرائيل) ومع مدينة (تل أبيب) هو قرار بائس يتناقض تماما مع موقف غالبية سكان برشلونة وممثليهم في مجلس المدينة".

وأضافت: "الصداقة بيننا وبرشلونة طويلة الأمد، وتقوم على ثقافة وقيم مشتركة، حتى هذا القرار المؤسف لن يضر بهذه الصداقة".

وتابع موقع "أخبار كاتالونية" إنه اطلع على رسالة وجهتها كولاو إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كتبت فيها: "لا شيء يقارن بالعنف المنهجي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني"، مضيفة: "لا يمكننا أن نصمت".

وأشارت كولاو، إلى أن "مجلس بلدية المدينة سيعزز دعمه وتعاونه مع المجموعات التي تعمل على بناء السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ونقل الموقع عن كولاو قولها في المؤتمر الصحفي إن "100 منظمة وأكثر من 4000 ساكن قد وقعوا أسماءهم على طلب للمجلس بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن كولاو "أشارت على وجه التحديد إلى الكيانات الاجتماعية التي تقود مبادرة المواطنين لدعم الشعب الفلسطيني الذي استضافته في قاعة المدينة تحت عنوان "برشلونة مع الفصل العنصري لا، برشلونة مع حقوق الإنسان نعم".

وكانت العاصمة الكاتالونية وقعت عام 1998 اتفاقيتي توأمة مع (تل أبيب) وغزة.

المصدر / الأناضول