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القانوع: إبعاد الاحتلال للشيخ ناجح بكيرات عن الأقصى سياسة مقيتة

08 فبراير 2023 . الساعة 20:25 بتوقيت القدس
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اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع، قرار الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد الشيخ ناجح بكيرات مدير عام أوقاف القدس والأقصى لمدة 6 أشهر عن المسجد الأقصى، سياسة عنصرية مقيتة تتناقض مع كل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تنادي بحرية العبادة.

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وقال القانوع، اليوم الأربعاء: "إن الاحتلال بهذا القرار الجائر يحاول أن يخمد صوت شعبنا ويغيّب دور رموزه في الدفاع عن المسجد الأقصى ليتمكن من الاقتحام وتمرير مشروع التقسيم".

وأكد أن القرار سيبوء بالفشل، ولن ينجح في عزل شعبنا وقياداته ورموزه عن دورهم في الدفاع عن مقدساتنا وتعبئة الجماهير للالتحام بالمسجد الأقصى وحمايته من مخاطر التهويد والتقسيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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