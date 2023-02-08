هنية يصل إلى القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية حول العديد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويضم الوفد وفقا لتصريح صحفي صدر عن حركة "حماس"، كلًا من الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، ود. خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وم. روحي مشتهى عضو المكتب السياسي للحركة.

وقالت الحركة: "سيبحث الوفد مع القيادة المصرية الإجراءات الخطيرة التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد الإرهاب تجاه شعبنا وعمليات الاغتيال بحق المواطنين، وحالة الحصار في القطاع، وسبل التعامل مع هذه التطورات وما تخطط له حكومة المتطرفين الحالية في (تل أبيب)".

المصدر / فلسطين أون لاين