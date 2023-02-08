إصابة مستوطن و 10 عمليات مقاومة بالضفة خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 10 عمليات مقاومة بالضفة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، أدت لإصابة مستوطن.

وأصيب مستوطن خلال تصدي الشبان لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة "حلميش" في رام الله.

واشتبك المقاومون وأطلقوا النار أكثر من مرة على قوات الاحتلال خلال اقتحام منطقة قبر يوسف في نابلس، وأطلقوا النار على حاجز حوارة.

واستهدف المقاومون بإطلاق النار حاجز الجلمة العسكري في جنين.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءين للمستوطنين، واندلعت مواجهات في 3 نقاط برام الله ونابلس، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وتصاعدت عمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة في شهر يناير من العام الجديد 2023.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري، (1448) عملاً مقاوماً خلال يناير الماضي، أدت لمقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

ووثق المركز (159) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (55، 53) عملية منها ي جنين ونابلس على التوالي.

المصدر / حرية نيوز