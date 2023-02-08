أبرز ما ورد في مؤتمر جماهير شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

طالبت جماهير شباب رفح اتحاد كرة القدم بإعادة النظر في قرار منع الجماهير ووضع تصور من خلال الشرطة الفلسطينية على تأمين المباريات بالشكل الذي يحفظ السلم المجتمعي وإعادة الحياة لملاعب غزة بالشكل الطبيعي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته جماهير نادي شباب رفح والذي دعت فيه الفريق جبريل الرجوب بالتدخل الفوري لرفع قرار منع الجماهير من حضور مباريات الدوري الممتاز.

وقالت الجماهير في بيان أصدرته بعد المؤتمر الصحفي إنها لن تقبل بقرار منع الجماهير مهما كلفها من ثمن، مطالبة مجلس إدارتها بالتمسك بقرار عدم خوض أي مباراة إلا بحضور الجماهير.

ووجهت جماهير شباب رفح شكرها للشرطة الفلسطينية بكل مكوناتها على دورها الوطني في تأمين الجماهير والوقوف بجانبهم في كل المحافظات وفي كل المواقف مطالبين بالوقوف بجانب أبناء شعبهم وتأمين حريتهم بمشاهدة كرة القدم التي تعتبر منفسها الوحيد حسب ما ورد في المؤتمر.

ودعت لفرض النظام والقانون داخل ملاعبنا الفلسطينية وتركيب الكاميرات وما يلزم لحفظ الأمن والسلم المجتمعي وليس حرمانهم من حضور المباريات.

وطالبت جماهير شباب رفح مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية بالتدخل العاجل لاحتواء الأزمة وإعادة الجماهير للمدرجات.

المصدر / فلسطين أون لاين