ضربة موجعة لتوتنهام بإصابة لاعبه وغيابه شهرين

لن يتمكن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من الاعتماد على حارس مرماه الفرنسي، هوغو لورس، لفترة طويلة تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الركبة، خلال الفوز 1-0 على مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن الفحوصات التي خضع لها لوريس أظهرت أنه تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة مانشستر سيتي الماضية.

وأكد التقرير أن الحارس البالغ من العمر 36 عامًا لن يكون بحاجة لإجراء عملية جراحية، وسيحتاج فقط لفترة راحة للتعافي، وسيخضع قريبًا للمزيد من الفحوصات الطبية.

وواجه هوغو لوريس انتقادات بعد عدد من الأخطاء هذا الموسم، خاصّةً بعد كأس العالم، لكنه حافظ على نظافة شباكه، في مباريات متتالية، وأسهم في الفوز على مانشستر سيتي وفولهام ليعيد إنعاش حظوظ توتنهام في الصراع على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وسيغيب لوريس عن مباراتي توتنهام في دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ضد ميلان وعن رحلة كأس الاتحاد الإنجليزي إلى شيفيلد يونايتد، وسيعوضه فريزر فورستر الذي خاض فقط أربع مباريات مع توتنهام حتى الآن هذا الموسم بعد انضمامه إلى النادي في الصيف بصفقة انتقال مجانية من سلتيك.

يُذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس في الدوري برصيد 39 نقطة، ويستعد لملاقاة ليستر سيتي، السبت 11 فبراير/ شباط في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "كينج باور ستاديوم"، بالجولة الـ23 من البريميرليغ.

المصدر / وكالات