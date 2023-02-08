"العمل الحكومي": نتابع تطورات الحالة الجوية وتداعياتها على غزة

قالت لجنة متابعة العمل الحكومي، إنها تتابع تطورات الحالة الجوية في المنطقة وتداعياتها على قطاع غزة، وأكدت مواكبة جهات الاختصاص لدورها على أكمل وجه، قبل وأثناء وبعد المنخفض، بما يخفف من تداعياته على أبناء شعبنا.

وأبدت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء بمقر رئاستها في مدينة غزة، تضامنها وتعاطفها مع الشعبين السوري والتركي، ومع عائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين الماضي.

وأعربت "متابعة العمل الحكومي" عن تعازيها لأسر ضحايا الزلزال، وتقدمت بأصدق مشاعر المواساة لأسر ضحايا الزلزال من أبناء شعبنا المتواجدين في سوريا وتركيا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان: الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، شؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لصيانة جسر وادي غزة بشارع الرشيد، وكذلك تمدید العمل بقرار إعفاء بنسبة (50%) من رسوم المراکز الثقافیة للعام 2023م.

كما أقرت إعفاء شاحنات النقل الخاص من تقدیم الخلو الضریبی لمدة ٣ شهور، عند تجدید الترخيص، وتمدید الخصم بنسبة (50%) من رسوم الترخیص المتراکمة والجدیدة لجمیع المنشآت السياحية.

وألغت اللجنة تخصيص عدد من قسائم الأراضي الحكومية لمخالفتها شروط التخصيص مع سلطة الأراضي، كما اعتمدت توصيات لجنة الأمن والسلامة الخاصة بالمصاعد الكهربائية في المؤسسات الرسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين