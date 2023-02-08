ريال مدريد يفاجئ مودريتش بقرار غير متوقع

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد اشترط على نجمه الكرواتي، لوكا مودريتش، إنهاء مسيرته الدولية مع المنتخب الكرواتي قبل التفاوض بشأن منحه عقدًا جديدًا.

وينتهي عقد صاحب الـ37 عامًا، مع ريال مدريد في 30 يونيو/ حزيران 2023، وترحب إدارة النادي الملكي بفكرة استمرار نجمها المتوج بالكرة الذهبية عام 2018 في صفوف الفريق لموسم آخر.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقرير نشرته منصة "Onefootball" الألمانية، فإن ريال مدريد أبلغ مودريتش بأنه يجب أن يعتزل اللعب الدولي إذا كان يريد البقاء مع النادي الملكي.

وأكد التقرير أن ريال مدريد أخبر مودريتش بضرورة اعتزال اللعب الدولي، إذا أراد توقيع عقد جديد، حيث يُعد هذا الشرط غير قابل للتفاوض، إذ يُريد المرينغي من الكرواتي ألّا يخوض الكثير من المباريات للحفاظ على لياقته البدنية. وخاض النجم الكرواتي 162 مباراة مع منتخب بلاده، وكانت إدارة ريال مدريد تعتقد أن لاعب خط وسطها سيعلن اعتزاله دوليًا بعد كأس العالم، ولكن اللاعب أكد أنه ينوي الاستمرار مع منتخب بلاده، ما قد يضع حدًّا لمسيرته مع النادي الملكي.

يُذكر أن مودريتش هذا الموسم، قد شارك في 27 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المُسابقات، وأسهم بـ8 أهداف، (سجّل 5 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة).

المصدر / وكالات