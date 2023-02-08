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بالصور غزة.. حملة للتبرع بالدم لمصابي زلزال تركيا وسوريا

08 فبراير 2023 . الساعة 16:47 بتوقيت القدس
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جانب من تبرع المواطنين بالدم لصالح مصابي تركيا وسوريا

شارك العشرات من المواطنين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بحملة تبرع بالدم، لصالح مصابي الزلزال في تركيا وسوريا.

وأطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حملة التبرع بالدم في قطاع غزة، لصالح جرحى الزلزال في تركيا وسوريا.

ونظّمت الجمعية هذه الحملة للتضامن مع ضحايا الزلزال، في مقر مستشفى الأمل التابع لها بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، على أن تستمر يومين.

وقال مدير عام المستشفى حيدر القدرة، إن هذه الحملة "لفتة إنسانية لتوضيح حجم التعاطف والتضامن مع كل من تركيا وسوريا، شعرنا بالألم لما أصاب الشعبين".

وأضاف أنها الحملة "مِن باب رد الجميل للبلدين اللذين يبديان تعاطفًا كبيرًا مع الشعب الفلسطيني وقضاياه في كافة المحافل والأروقة الدولية".

وضرب زلزال فجر الإثنين، جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف الضحايا وخسائر فادحة بالممتلكات في البلدين.

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المصدر / الأناضول
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#تركيا #غزة #سوريا #زلزلزال تركيا

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