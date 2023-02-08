يستحوذ الحصول على بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية على اهتمام الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، بالنظر إلى قوة وشعبية الفريقين العريقين، بالإضافة إلى معرفة موعد مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة.

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد

وتقام مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 على ملعب طنجة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

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• فضلوها للمباراة كاملة!😍https://t.co/df8XLrsQSV — مونديال الأندية (@WORLDCU23) February 8, 2023

كما تحظى باهتمام كبير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبحث الجميع عن بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

مباراة ريال مدريد والأهلي تأتي بعد يوم واحد من صعود الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوزه التاريخي على فلامنغو البرازيلي 3-2، حيث ينتظر الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد في المباراة النهائية.

تنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين والسودان وعند العاشرة مساء بتوقيت السعودية والكويت والبحرين والعراق وعند الثامنة في المغرب والجزائر وتونس.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام ريال مدريد

من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانغ وحمدي فتحي وعمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام الأهلي

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفخال – ناتشو فيرنانديز – أنتونيو روديغر – إدواردو كامافينغا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش – توني كروس.

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي – فينيسيوس جونيور – رودريغو.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد

وتنقل مباراة الأهلي وريال مدريد عبر عدد من القنوات، وهي SSC 1 HD السعودية، والرياضية المغربية تي إن تي إتش دي، SSC5، SSC EXTRA 1 HD ، وشاهد VIP، وقناة AEA، وأون تايم سبورت الأرضية.

كذلك يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والريال في نصف نهائي مونديال الأندية عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية المصرية التي حصلت على حقوق بث مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية لعام 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد وتردداتها:

1- قناة SSC السعودية:

تردد القناة: 12419.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودي.

2 – المغربية 2 الأرضية

اسم القناة: 2M TV Maroc.

التردد والاستقطاب: 12015 (V).

الترميز: 27500.

3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023:

التردد: 11513

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11863

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500

5 – قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500

6 – قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000

7 – قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900

8 – قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500

9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000

المصدر / فلسطين أونلاين