نادي الأسير: 914 أسيراً إداريا في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير، إن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 914، ليكون الأعلى منذ عام 2003.

وأوضح النادي في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن "لجنة الأسرى الإداريين في السجون أعلنت عن التحضير لخطوة استراتيجية فصائلية لمواجهةٍ مفتوحة لجريمة الاعتقال الإداريّ، خلال الشهرين القادمين، دون الإفصاح عن ماهيّتها.

ونقل النادي عن اللجنة قولها: "ندخل الشهر الثاني من العام الجديد وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة بنسبة 100 بالمئة".

كما بيّنت اللجنة أنه في "التاريخ نفسه من العام الماضي كان عدد الأسرى الإداريين 483 معتقلًا، واليوم أصبح عددهم 914 أسيراً".

ووصفت الارتفاع في عدد الأسرى الإداريين بـ"المؤشر الخطير".

المصدر / فلسطين أون لاين