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منتخب الشاطئية يستعد لخوض مباريات تجريبية

08 فبراير 2023 . الساعة 14:39 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

كثف المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته استعداداً للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في دولة تايلند خلال الفترة من 16-23 مارس/ آذار المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.


ويخوض المنتخب بقيادة مدربه سامي سالم 3 تدريبات أسبوعياً، على ملعب نماء الترابي شرق مدينة غزة استعداداً لخوض المنافسات الآسيوية.


ويعكف المنتخب على خوض عدة مباريات تجريبية نهاية الشهر الحالي، مع منتخبات المحافظات في غزة، للوقوف على مستوى اللاعبين، ومعرفة مناطق الخلل ومعالجتها.


ويركز سالم على تطوير الجوانب الفنية والمهارية للاعبين وبناء الخطط، في ظل الجاهزية البدنية في ظل مشاركة اللاعبين مع أنديتهم في بطولة الدوري.


ويشارك في البطولة 16 منتخباً، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الإمارات نهاية العام الجاري.

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#مباريات تجريبية #المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية #منافسات كأس اسيا

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