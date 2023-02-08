اتحاد كرة القدم يفرض عقوبة على شباب رفح

غزة/ فلسطين أون لاين :

فرض اتحاد كرة القدم عقوبة مالية على نادي شباب رفح، بسبب إلقاء المفرقعات النارية من قبل جماهيره خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام اتحاد الشجاعية، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وأشعر الاتحاد نادي شباب رفح بدفع غرامة مالية بقيمة 200 دينار أردني، بناء على توصيات لجنة الإنضباط، التي أقرت العقوبة على النادي، نتيجة للمخالفة التي حررت ضده.

وأبدى النادي امتعاظه من العقوبة المفروضة عليه، مؤكدا أنه لم يحصل أي خلل خلال اللقاء، وانتهى نهاية طبيعية.

وفاز فريق شباب رفح باللقاء بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب رفح البلدي، وأبعد الشجاعية عن المنافسة، وأبقى على آماله بملاحقة المتصدر خدمات رفح.

ويكتفى اتحاد كرة القدم بفرض غرامات مالية فقط على الأندية منذ الموسم الماضي، ويجمد القرارات الإدارية، إلا في حالات نادرة لأسباب غير معروفة.