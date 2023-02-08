فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اتحاد كرة القدم يفرض عقوبة على شباب رفح

قطر: وفد من حماس يشارك في حفل ذكرى انتصار الثورة الإيرانية

رسميًا.. شباب رفح يتوجه للجنة الاستئناف باتحاد الكرة

ما هو شكل مقياس ريختر؟

اليازوري: أكثر من نصف مليار دولار قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2022

استقالة مدرّب نماء بشكل مفاجئ

الزراعة تكشف عن كميات الأمطار التي هطلت على القطاع

دائرة القدس ترفض إبعاد الاحتلال للشيخ بكيرات عن المسجد الأقصى

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

اتحاد كرة القدم: سيتم تقييم الأوضاع بعد الجولة 18 بالدوري الممتاز

قطر: وفد من حماس يشارك في حفل ذكرى انتصار الثورة الإيرانية

08 فبراير 2023 . الساعة 14:33 بتوقيت القدس
...

شارك وفد قيادي من حركة حماس في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قطر، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وهنّأ الوفد الذي ضم كلًا من د. خليل الحية، ود. موسى أبو مرزوق، وم. نزار عوض الله، و حسام بدران، ود. إبراهيم صلاح، ود. مجدي أبو عمشة، السفير الإيراني في الدوحة حميد رضا دهقاني بمناسبة ذكرى الانتصار.

وأعرب الوفد عن أمنياتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية دوام التقدّم والازدهار، معبّراً عن عمق العلاقة التي تجمع الشعبين الإيراني والفلسطيني، وعمّا تقدّمه من دعم للشعب الفلسطيني ومقاومته.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #إيران #قطر #خليل الحية #موسى أبو مرزوق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة