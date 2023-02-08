قطر: وفد من حماس يشارك في حفل ذكرى انتصار الثورة الإيرانية

شارك وفد قيادي من حركة حماس في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قطر، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وهنّأ الوفد الذي ضم كلًا من د. خليل الحية، ود. موسى أبو مرزوق، وم. نزار عوض الله، و حسام بدران، ود. إبراهيم صلاح، ود. مجدي أبو عمشة، السفير الإيراني في الدوحة حميد رضا دهقاني بمناسبة ذكرى الانتصار.

وأعرب الوفد عن أمنياتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية دوام التقدّم والازدهار، معبّراً عن عمق العلاقة التي تجمع الشعبين الإيراني والفلسطيني، وعمّا تقدّمه من دعم للشعب الفلسطيني ومقاومته.

المصدر / فلسطين أون لاين