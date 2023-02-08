ما هو شكل مقياس ريختر؟

محمد زقوت

ظهر شكل مقياس ريختر عام 1935 على يد العالم الأمريكي تشارليز فرانسيس ريشتر، ويعتبر من أكثر المقاييس دقّة في قياس قوة الزلزال وحجمه.

ويعتمد جهاز مقياس ريختر وهو الاسم الأكثر شهرة وشيوعاً بين الناس على قياس قوة الطاقة الناتجة من مركز الزلازل، في سبيل التعرّف إلى درجة قوة الزلزال وحجمه، وقد حدّد ريختر درجات مختلفة لهذا المقياس والتي تقدّر بـ10 درجات.

ويظهر شكل جهاز مقياس ريختر والتي تبدأ درجاته الأولى من درجة صفر حتى 2.0 وعادة لا يشعر الإنسان بقوة الزلازل إلا بعد الدرجة الثالثة، إلى أن تصل إلى درجة 10 على مقياس ريختر وهي أكثر درجات ريختر قوة، ودماراً.

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وتُعد درجة 9.5 على مقياس ريختر، أعلى الدرجات سجّلها مقياس ريختر في التاريخ وسمي بزلزال تشيلي الكبيرة أو زلزال فالديفيا والذي وقع عام 1960، وخلّف دماراً كبيراً، ويُعد زلزال شينسي والذي وقع عام 1556، والذي سجّل 8 درجات على مقياس ريختر، من أكبر الزلازل من حيث الخسائر البشرية عبر التاريخ، فقد خلّف ما يقرب عن 830 ألف قتيل.

ووفق شكل مقاييس ريختر يظهر زلزال تركيا وسوريا والذي وقع بتاريخ 6/2/2023، والذي خلّف حتى الآن عن مقتل 9600 في كلا الدولتين، كـ أكبر وأقوى وأعنف الزلازل التي حديث في منطقة الشرق الأوسط عبر التاريخ.

وهنا يضع لكم موقع " " أهم درجات مقياس ريختر والأكثر شهرة ووصف قوة كل درجة وتأثيرها من هذه الدرجات على الأرض والإنسان وغيره وتكرار حدوثها، بالإضافة إلى شكل هذا المقياس.

درجات مقياس ريختر

درجات مقياس ريختر مقياس ريختر الوصف تأثير الزلزال تكرر حدوثه أقل من 2.0 دقيق زلازل دقيقة لا يمكن أن يحس بها إلا الحيوانات حوالي 8,000 يوميا 2.0-2.9 صغير جداً لا يشعر به البشر ولكن الأجهزة ترصده حوالي 1,000 يوميا 3.0-3.9 صغير جداً يشعر به البشر، لكن قلما يسبب ضرراً 49,000 سنوياً (تقديري) 4.0-4.9 خفيف يشعر البشر بهزة مع تحرك الأشياء وظهور صوت للزلزال. لكنه لا يسبب ضرراً 6,200 سنوياً (تقديري) 5.0-5.9 معتدل المباني الضعيفة قد تتضرر بشكل كبير ولكن المباني القوية لا تتضرر كثيراً 800 سنوياً 6.0-6.9 قوي يمكن أن يسبب ضرراً كبيراً حتى 160 كم عن نقطة حدوثه. (100 ميل) 120 سنوياً 7.0-7.9 كبير يمكن أن يسبب أضراراً كبيرة على مساحة كبيرة 18 سنوياً 8.0-8.9 عظيم يمكن أن يسبب أضراراً كبيرة حتى مئات الأميال عن نقطة حدوثه 1 سنوياً 9.0-9.9 عظيم يمكن أن يسبب أضراراً كبيرة حتى مئات الأميال عن نقطة حدوثه 1 سنوياً 10.0+ خارق لم يحدث إلى الآن وهو أشدهم وأقواهم تأثيراً نادر

وأخيراً، يظهر في هذه الصورة التالية شكّل جهاز ريختر والتي تتعدد أشكاله وأحجامه والذي تستخدمه الكثير من دول في العالم، لمعرفة قوة وحجم الزلزال الواقع، والذي يعمل من خلال ربطه بأجهزة شبكات الاتصال والأقمار الصناعية، وكما تتوفّر العديد من المراكز الدولية التي تعمل في نفس المجال.

المصدر / فلسطين أون لاين