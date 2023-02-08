اليازوري: أكثر من نصف مليار دولار قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2022

غزة/ رامي رمانة:

أعلن وكيل وزارة الزراعة في غزة د.أيمن اليازوري، أن قيمة مؤشرات الإنتاج الزراعي خلال عام 2022م بلغت 638 مليون دولار.

وأوضح اليازوري خلال لقاء مع مسؤول نظمه أمس، المكتب الإعلامي الحكومي، أن قيمة الصادرات الزراعية سجلت زيادة بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن خسائر القطاع الزراعي بسبب عدوان الاحتلال والمنخفضات الجوية بلغت نحو 2 مليون دولار.

وقال: "إن الإنتاج الزراعي النباتي سجل 373 مليون دولار، والإنتاج الزراعي الحيواني سجل 244 مليون دولار، والإنتاج الزراعي السمكي 21 مليون دولار".

وذكر أن خسائر القطاع الزراعي بسبب العدوان الإسرائيلي والمنخفضات الجوية بلغت قيمتها نحو 2 مليون دولار، حيث بلغت نتيجة عدوان الاحتلال في أغسطس 2022 نحو 1,001,131 دولارًا، فيما بلغت نتيجة منخفض شهر ديسمبر 2022م نحو 1,066,455 دولارًا.

واستعرض اليازوري الإجراءات الوقائية لإنتاج غذاء آمن والمشتملة على الرقابة على المنتجات، واللقاحات، والرقابة على المدخلات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على ضبط المدخلات والمنتجات الزراعية على المعابر وفي الأسواق من خلال تنفيذ عدد من التعليمات والإجراءات الرقابية.

وبين اليازوري أن وزارته نفذت (76,565) تحصينًا بيطريًّا في جميع محافظات القطاع، وعززت استخدام المكافحة الحيوية في القطاع الزراعي، وطوّرت الإجراءات المتعلقة بالتصدي لمرض سل الزيتون وفطر الماكرو فيمينيا في الفراولة.

وأشار إلى تطوير وزارة الزراعة السياسات الاقتصادية، والتي تشمل على تنويع مسارات الحصول على مدخلات الإنتاج الزراعي، وزيادة الصادرات، وتعزيز الإنتاج، وضبط عمليات التسويق.

وبيّن وكيل وزارة الزراعة أن قيمة الصادرات الزراعية بلغت العام المنصرم 81.9 مليون دولار، بنسبة زيادة 30 % عن عام 2021.

ولفت إلى أن محاصيل الخضار احتلت المرتبة الأولى في قائمة الصادرات الزراعية تشمل المسوقة للضفة الغربية، بنسبة 80.7% من قيمة الصادرات، بإجمالي كمية بلغت 60.7 ألف طن، وقيمية نقدية بلغت 66.1 مليون دولار، وبنسبة زيادة مالية بلغت 32 % عن عام 2021.

وأشار إلى أن الأسماك الطازجة جاءت في المركز الثاني حيث بلغت الكميات المسوقة للضفة الغربية 1,165 طنًّا، بإجمالي قيمة مالية تقدر بـ 14.9 مليون دولار وبنسبة زيادة مالية بلغت 18.2% عنها في عام 2021.

وذكر اليازوري أن الوزارة تبنت سياسة ضابطة تجاه المبيدات الحشرية الزراعية من خلال القرار الحكومي بقصر شرائها على الوكالات التجارية المعتمدة للشركات المعروفة عالميًّا، ومراجعة ملف المبيدات المقيدة والمحظورة لمواكبة الإجراءات المتخذة عالميًّا بهذا الخصوص.

وحول الإجراءات التنموية التي اتبعتها الوزارة، بيّن اليازوري، أنها شملت: الاستصلاح، واستحداث موارد، والأبحاث والدراسات.

وأكد أن الوزارة عملت على إدارة وتوجيه المشاريع الزراعية المنفذة بما يضمن تحقيق أكبر استفادة للمزارعين، لافتًا إلى أن حجم التمويل الموجه للقطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة بلغت قيمته حوالي 9.361 ملايين دولار.

وأضاف: أن الوزارة عملت على الاستفادة من الموارد البيئية المتجددة مثل مياه الأمطار من خلال توجيه مشاريع المؤسسات الأهلية نحو تبني فكرة الحصاد المائي، حيث أهّلت الوزارة في 2022 نحو 36 بركة زراعية وأنشأت 53 بركة أخرى، عدا عن تعزيز الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر بديل للوقود في تشغيل الآبار والبرك الزراعية، إذ تمت خلال عام 2022 مشاريع في هذا الإطار بواقع استفادة لـ16 بئرًا و4 برك زراعية.

وأشار اليازوري إلى استصلاح وتأجير 151 دونم أراضٍ زراعية في المحررات لـ26 مزارعًا، عدا عن توزيع الأشتال الحرجية والمثمرة على المدارس والجمعيات والمؤسسات.