استقالة مدرّب نماء بشكل مفاجئ

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن هاني حسونة مدرّب فريق كرة الطائرة بنادي نماء الرياضي، استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، عقب خسارة الفريق في بطولة شهداء جنين التنشيطية أمام خدمات جباليا بثلاثة أشواط نظيفة.

ولم يكشف حسونة عن الأسباب الحقيقية لاستقالته، وأكد أنها خاصة به متمنيًا التوفيق للنادي في البطولات القادمة.

وتُعتبر مباراة الأمس الأولى للمدرب حسونة مع نماء، الذي تولّى المهمّة خلفاً للمدرب السابق محمد مراد، حيث عمل مدرباً مساعداً مع عدّة أندية على مدار عدّة سنوات سابقة.

ومن المتوقع أن تعلن إدارة نماء عن مدرّبها الجديد خلال الساعات القادمة، في حال قبلت استقالة المدرب حسونة، وعلى الأرجح إعادة المدرب محمد مراد لمنصبه.

وكُلّف حسونة بقيادة منتخب الناشئين في وقت سابق، كما أنه كان أحد أبرز اللاعبين في نادي خدمات جباليا وفلسطين خلال العقد الماضي، ويحمل شهادة دولية في تدريب كرة الطائرة.