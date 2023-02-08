الزراعة تكشف عن كميات الأمطار التي هطلت على القطاع

أعلنت الإدارة العامة للتربة والري بوزارة الزراعة، أن متوسط هطول الأمطار لكافة المناطق في قطاع غزة من بداية الموسم بلغت (246.2) وبلغت النسبة المئوية للهطول 69% من المعد العام لكافة المحافظات.

وأوضحت أن كمية المياه التي هطلت حتى صباح اليوم الأربعاء، بلغت حوالي 27 ملم، كما أنّ عدد أيام الهطول وصل 21 يومًا، مشيرةً إلى أن أكبر المعدّلات التي سجّلت في قطاع غزة في بيت حانون 36 ملم وأدناها في دير البلح وسط قطاع غزة.

في غضون ذلك أوضحت الوزارة أن الفرصة لا تزال مهيّأة لمزيد من الهطول خلال الأيام القادمة.

ودعت الوزارة جميع المزارعين للاستفادة من مياه الأمطار خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية" في الزراعة وعدم إهدارها، وإتباع كل الإرشادات التي تصدرها الوزارة وأخذها في الحسبان لمنع حدوث أي أضرار.

المصدر / فلسطين أون لاين