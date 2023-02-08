دائرة القدس ترفض إبعاد الاحتلال للشيخ بكيرات عن المسجد الأقصى

أكدت دائرة القدس في حركة "حماس" رفضها إبعاد الاحتلال الإسرائيلي لنائب مدير عام أوقاف مدينة القدس والمسجد الأقصى ورئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث د. ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى.

وقالت في تصريحات صحفية وصل نسخة عنها "فلسطين أون لاين": "بينما العالم منشغل بالكوارث الطبيعية يطالعنا الاحتلال بجريمة جديدة وهي إبعاد د. ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى لـ 6 أشهر"، لافتةً إلى أن الشيخ بكيرات أفنى حياته في الدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس والرباط فيه وعن سائر المقدسات.

وعبرت الدائرة عن غضبها إزاء السياسة الإسرائيلية التي تستهدف الرموز المقدسية والوطنية، محذرة الاحتلال بأن يتق غضبة الشعب الفلسطيني وألا يتعرض لرموزه المقدسية.

وأشارت إلى أن الاحتلال تجرأت كثيراً وازدادت شراهته وتجاوز الخطوط الحمراء وهذا نذير حتما سيفجر الأوضاع ولن يسلم الاحتلال منها.

ولفتت إلى أن الشعب الفلسطيني ولَّادٌ لن تثنيه سياسات الاحتلال الإجرامية عن ممارسة حقه في التحرر ولو بعد حين.

المصدر / فلسطين أون لاين