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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

08 فبراير 2023 . الساعة 13:54 بتوقيت القدس
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بوابة معبر رفح البري

أعلنت هيئة الحدود والمعابر في وزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس 9 فبراير.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/5) اضغط هنا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/5) اضغط هنا

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

كما ودعت للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، إلى جانب تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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