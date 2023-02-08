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بالصور الشرطة البحرية تكشف عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات بخان يونس

08 فبراير 2023 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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الشرطة البحرية تكشف عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات بخان يونس

ضبطت إدارة الشرطة البحرية بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كمية من الحشيش والحبوب المخدّرة، خلال مهمة انتشار لها على ساحل بحر المحافظة.

وقال العميد رامي نوفل مدير إدارة الشرطة البحرية، إنه خلال جولة انتشار تفقدية للشرطة البحرية على شاطئ بحر محافظة خان يونس في خضم المنخفض الجوي الحالي، ضبطت قوة من "البحرية" كمية من الحشيش والحبوب المخدّرة، مخبّأة داخل إطار مركبة.

وأوضح العميد نوفل، في تصريح مقتضب، أن الكمية المضبوطة بلغت 130 فرش حشيش، و8500 حبة مخدّرة من نوع "كبتاجون".

وأضاف نوفل أنه تم تحريز الكمية المضبوطة وتسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضة.

وقال إن إدارة الشرطة البحرية "تواصل عملها بيقظة تامة، ومتابعة لكامل الشريط الساحلي لقطاع غزة في إطار حفظ الأمن والاستقرار، ومنع أيّة أنشطة خارجة عن القانون".

ولفت العميد نوفل إلى ضبط عدد من محاولات تهريب المخدرات بحراً خلال الفترة الماضية، وتوقيف عدد من المتورطين فيها وإحالتهم للجهات المختصة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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