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أكد تصاعد واتساع رقعة المقاومة

الناشطة حمد: ظهور مقاومين في أريحا صفعة قوية للاحتلال

08 فبراير 2023 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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الناشطة سمر حمد - أرشيف

قالت الناشطة السياسية سمر حمد: إن "ظهور مقاومين في أريحا شكّل صفعة قوية في وجه للاحتلال وأكد تصاعد واتساع رقعة المقاومة"، مضيفة: إن "شعبنا الفلسطيني يدرك أن المقاومة قادرة على دحر الاحتلال الصهيوني". 

وتابعت خلال تصريح صحفي: إن "حالة المقاومة بالضفة الغربية حالة تجذّر تُوحّد الشارع الفلسطيني"، داعية للإضراب الشامل لمواجهة الاحتلال، موضحة: إن "الإضراب الشامل نهج يتبعه شعبنا الفلسطيني ليعبّر عن حالة التكاتف ووحدة الجسد الذي لا يمكن للاحتلال المساس به".

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ورأت أن الإضراب الشامل "يؤكد التفاف شعبنا الفلسطيني حول خيار المقاومة"، مشيرة إلى أن "الوحدة الفلسطينية التي تكون من خلال الإضراب الشامل تربك الاحتلال الصهيوني".  

وسجّلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة، 18 عملاً مقاوماً، من ضمنها 7 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات في 9 نقاط.

المصدر / فلسطين أون لاين
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