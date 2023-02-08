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بحر يعزّي البرلمان التركي بوفاة النائب يعقوب تاش

08 فبراير 2023 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

عزّى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، رئيس البرلمان التركي مصطفى شَنطوب؛ بوفاة النائب يعقوب تاش، من جرّاء حادث الزلزال الأليم، الذي ضرب تركيا صباح الإثنين الماضي.

وأعرب في برقية أرسلها للبرلمان التركي، عن خالص التعازي والمواساة للبرلمان والشعب التركي الشقيق ولعائلة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّد النائب الفقيد وجميع ضحايا الزلزال، بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وأضاف بحر: " ندعو الله أن يشفي المصابين وأن تخرج تركيا من هذه المحنة قريباً قويّة كما عهدتها الأمّة ".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المجلس التشريعي #البرلمان التركي #أحمد بحر #زلزال تركيا

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