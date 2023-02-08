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يديعوت أحرونوت: تدهورٌ جديدٌ على صحة ضابط عملية القدس

08 فبراير 2023 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
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يديعوت أحرونوت: تدهور جديد على صحة ضابط عملية القدس

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن تدهور جديد على صحة ضابط وحدة المظليين الذي أصيب في عملية إطلاق النار في القدس نحو أسبوعين.

وكان الضابط الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة، في عملية بحي سلوان، زعمت أن منفذها فتى مقدسي يبلغ من العمر 13 عامًا باستخدام مسدّس.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، في حينه، إن "محمد عليوات (13 عامًا) من سكان سلوان في البلدة القديمة من القدس هو من نفّذ الهجوم".

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وأضافت أن أحد المصابين (22 عامًا) هو ضابط مقاتل بلواء المظليين أحد ألوية المشاة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما الآخر هو والده ويبلغ من العمر 47 عامًا.

والعملية التي أصيب فيها الضابط الإسرائيلي هي الثانية التي وقعت في شرق القدس، في أقل من 24 ساعة، حيث نفّذ المقدسي خيري علقم قبلها بيوم عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين، وذلك غداة استشهاد 9 فلسطينيين في عملية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إطلاق نار #يديعوت أحرونوت #عملية القدس #عملية سلوان

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