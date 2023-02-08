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مسلّحون يختطفون طائرة إندونيسية ويحتجزون قائدها

08 فبراير 2023 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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مسلحون يختطفون طائرة إندونيسية ويحتجزون قائدها

اختطف مسلّحون في مقاطعة بابوا الغربية الاندونيسية طائرة تابعة لخطوط "سوسى إير"، واحتجزوا قائد الطائرة النيوزيلندي وخمسة ركاب كرهائن.

وفي تصريحات رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينز قال فيها: "الحكومة على علم بالموقف، ويعمل موظفو السفارة النيوزيلندية في إندونيسيا، على القضية".

وأضاف هيبكنز: "لم يعطونا بعد تفاصيل كاملة عما حدث وماذا يفعلون لحل الوضع؟، لكننا نعلم أن القضية قيد العمل".

وصرّحت وزارة الخارجية النيوزيلندية، بأنها تقدّم الدعم القنصلي لأسرة الطيار، لكنها رفضت التعليق أكثر، مستشهدة بقوانين الخصوصية.

المصدر / وكالات
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