8 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الثامن من فبراير/ شباط العديد من الأحداث البارزة محليًّا وعالميًّا والتي يضع " " أبرزها لكم في نقاط:

1904 بداية الحرب الروسية اليابانية، بعد رفض روسيا الخطة اليابانية لتقسيم منشوريا وكوريا.

1963 انقلاب عسكري في العراق يطيح بعبد الكريم قاسم، ويؤدّي إلى تولي عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية.

1985 القمر الصناعي "عرب سات" يطلق إلى الفضاء.

2005 عقد قمة في شرم الشيخ بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري الراحل حسني مبارك والملك الأردني عبد الله الثاني، والخروج بأهم بند وهو وقف إطلاق النار وإنهاء الانتفاضة.

2015 مرسوم رئاسي لتشكيل لجنة فلسطينية وطنية عليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية.

2015 مقتل 22 مشجعاً لفريق الزمالك على إثر اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن.

1995 هاجم مجاهدو القسام شاحنتي صهريج صهاينة، على طريق ناحل عوز شرق غزة وأسفر الهجوم عن مقتل حارس صهيوني.

2004 جمعية العاد الاستيطانية الصهيونية تستولي بالقوة على 16 منزلًا في قرية سلوان المحاذية للمسجد الأقصى المبارك في حملة لتهويد محيط المسجد.