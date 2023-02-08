فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

موعد انطلاق مباراة ريال مدريد والأهلي المصري بتوقيت فلسطين

المرور: إصابة واحدة في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"العامر" يطالب "الهلال الأحمر" بالاستجابة لمطالب المسعفين

مكعبات "الروبيك" تجسد شخصيات شهيرة بيد المقدسي "مناصرة"

انطلاق معرض تشبيكي بين منتجي ومستوردي ملابس الجينز بغزة

مسلّحون يختطفون طائرة إندونيسية ويحتجزون قائدها

8 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

الضفة وارتباك الحسابات الإسرائيلية

رسائل الزلزلة!

"الأسرى الإداريّين": ذاهبون نحو مواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين مع الاحتلال

محدث بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" اليوم الأربعاء 8 فبراير

08 فبراير 2023 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" اليوم الأربعاء 8 فبراير

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأن مستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

اقرأ أيضاً: "القانوع": اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته سلوك إجرامي

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

2.jpg
 

1.jpg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اقتحام الأقصى #مستوطنون #تهويد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة