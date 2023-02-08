يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء العالم، مباراة قمة الأهلي وريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، المقامة في دولة المغرب.

وعلى ملعب "ستاد مولاي عبد الله"، تقام مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، في قمة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت فلسطين.

وانتصر النادي الأهلي على نظيره نادي سياتل ساوندرز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ابن بطوطة، ضمن مباريات ربع نهائي الكأس.

تاريخ مواجهات ريال مدريد مع الأندية المصرية

وقد سجّل محمد مجدي أفشة هدفاً قاتلًا في مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، ضمن منافسات دور ربع نهائي من كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب في الفترة من 1 حتى 11 فبراير الجاري.

وأحرز محمد مجدي أفشة هدف الأهلي في الدقيقة 88 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة قوية اصطدمت في العارضة وعادت له ليسدّدها في الشباك مسجّلاً هدف المباراة الوحيد.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في مونديال الأندية بتحقيق فوز كبير على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد، يوم الأربعاء الماضي، في الدور التمهيدي للمسابقة.

وفي استعراض لتاريخ مواجهات فريق ريال مدريد ضد الأندية المصرية، قبل مباراة الأهلي المرتقبة في نصف نهائي كأس العلام للأندية:

ريال مدريد أمام الزمالك عام 1961

المواجهة الأولى لريال مدريد مع الأندية المصرية كانت ضد الزمالك في العاشر مِن مارس لعام 1961.

وفاز ريال مدريد يومها بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، سجّل للزمالك محمد موسى، وسجّل لريال مدريد (دي ستيفانو) هدف و(بوشكاش) 3 أهداف.

ريال مدريد أمام منتخب الأهلي والزمالك 1961

المواجهة الثانية جمعت بين ريال مدريد ومنتخب الأهلي والزمالك، يوم 22 ديسمبر 1961.

وخسر منتخب الأهلي والزمالك من ريال مدريد بنتيجة 7-1، سجّل هدف منتخب الأهلي والزمالك لاعبه علي محسن.

الأهلي وريال مدريد 2001

وفي 4 أغسطس 2001 التاريخ اختار النادي الأهلي، حيث يتضح أن المارد الأحمر فاز بهذه المباراة على الريال بهدف دون رد من توقيع اللاعب النيجيري صنداي، بإستاد القاهرة الدولي.

الريال ورغم ودّية المباراة شارك بالعديد من نجومه في حقبة «الجلاكتيكوس» التاريخية، وأبرز من تواجدوا في هذا اللقاء كان زين الدين زيدان وروبيرتو كارلوس ولويس فيجو وميشيل سالجادو.

المصدر / فلسطين أون لاين