تعرّف إلى حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يتراجع المنخفض الجوي الليلة، وأن تسود أجواء غائمة إلى صافية ودافئة خلال الأيام المقبلة، وحتى مطلع الأسبوع القادم.

توقعات الطقس اليوم الأربعاء 8 فبراير

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء 8 فبراير على النحو التالي، حيث يستمر تأثير يستمر المنخفض الجوي ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، فيكون الجو شديد البرودة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحيانا.

كما توقعت سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر، ساعات الصباح الباكر، وأن تكون متراكمة، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبّات قوية أحيانًا تصل سرعتها إلى 70 كم/ساعة والبحر مائجًا.

وهذه الليلة؛ يتراجع تأثير المنخفض الجوي على البلاد تدريجيًّا ويكون الجو شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرّقة على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع.

توقعات الطقس يوم الخميس 9 فبراير

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم الخميس 9 فبراير، غائمًا جزئيًّا إلى صافٍ وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأّة لسقوط أمطار خفيفة متفرّقة على معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

توقعات الطقس يوم الجمعة 10 فبراير

كما توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم الجمعة 10 فبراير غائمًا جزئيًّا الى صافٍ بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

توقعات الطقس يوم السبت 11 فبراير

وفي السياق، توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم السبت 11 فبرايرغائمًا جزئيًّا إلى صاف بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدّة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد وزخات من الثلج وتشويش على حركة الطرق فوق المرتفعات العالية.

كما حذّرت من تدني مدى الرؤيا الأفقية واحتمال تشكّل الصقيع والانجماد في ساعات صباح الباكر يومي الجمعة والسبت.

المصدر / فلسطين أون لاين