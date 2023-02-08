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مدريد: مظاهرة اليوم دعماً للمقاومة الفلسطينية والحركة الأسيرة

08 فبراير 2023 . الساعة 06:18 بتوقيت القدس
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أعلنت عدة منظمّات شعبيّة منضوية في إطار حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل عن مواصلة تنظيم أيام الغضب والمقاومة دعماً للحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال، والمقاومة الفلسطينية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصدرت حركة نساء فلسطين – الكرامة وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى ومنظمة الجذور الشبابية وشبكة اناديكم بياناً وملصقاً مشتركاً دعت فيه إلى أوسع مشاركة شعبية وتضامنية في مظاهرة من المتوقع أن تكون حاشدة يجري تنظميها السبت المقبل 11 فبراير شباط الجاري في العاصمة مدريد.

وكانت حركة المسار الثوري البديل قد نظّمت مظاهرة حاشدة يوم السبت 4 فبراير شباط الجاري في العاصمة الالمانية برلين شارك فيها العشرات من الشباب العربي في ألمانيا وكوادر وأنصار شبكة صامدون وأنصار قوى تضامنية وممثلين عن قوى وحركات تحرر صديقة.

وأعلنت مصادر مطلعة في حركة المسار الثوري البديل أن رابطة فلسطين ستنتصر نظّمت سلسلة مظاهرات وفعاليات في فرنسا ضد زيارة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي "بنيامين نتننياهو"، كما تشارك الرابطة بفعالية في الدعوة إلى فعاليات أيام الغضب والمقاومة ونشاطات مماثلة في باريس وتولوز وغيرها من مناطق فرنسية.

المصدر / وكالات
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