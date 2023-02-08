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إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر في مدن تضررت من الزلازل في تركيا

08 فبراير 2023 . الساعة 00:21 بتوقيت القدس
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آثار الدمار الذي خلفه زلزال تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في 10 مدن تركية لمدة 3 أشهر، بعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب تركيا.

وضرب الاثنين، سلسلة زلازل تركيا وسوريا، أدّت إلى وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة أكثر من 22 ألفاً آخرين، يعد هو الأكبر منذ سنوات، حيث خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن الرئيس التركي 10 مدن متضررة من الزلازل منطقة كوارث، قائلاً:" نواجه إحدى أكبر الكوارث، ليس في تاريخ جمهوريتنا فحسب، بل في منطقتنا والعالم".

وقال أردوغان للصحافيين: "نعمل على إدارة الكارثة وتنسيق عمليات الإنقاذ ونتواصل مع المعنيين من أجل تقديم المساعدات اللازمة"، لافتاً إلى أنّ "هناك صعوبات ميدانية تعوق عمل فرق الإنقاذ بسبب الدمار والطقس، ورغم ذلك نستخدم كل الإمكانيات لمساعدة المتضررين من الزلزال".

وأكد أردوغان، تقديم المساعدات للجميع دون تمييز سياسي، لفت إلى أنه جرى إنشاء 54 ألف مخيم للمتضررين، ورصد 100 مليار ليرة مبلغاً أولياً للمساعدة، معلناً "ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 3549 و22168 مصاباً". وأشار إلى أن 70 دولة عرضت المساعدة في البحث والإنقاذ بعد الزلازل.

المصدر / وكالات
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