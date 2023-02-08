بكيرات: الاحتلال يشن سياسة إجرامية ممنهجة بحق المقدسات الإسلامية

قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، إن الاحتلال يشن سياسة إجرامية ممنهجة بحق المقدسات الإسلامية ومنازل المقدسيين في مدينة القدس المحتلة.

وبين بكيرات أن الاحتلال ينفذ اقتحامات واسعة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك وهذا خطر كبير، ويسعى لتهجير المقدسيين عن مدينة القدس لتنفيذ مخططاته التهويدية.

وأكد أن الاحتلال يحاول تهويد المسجد الأقصى المبارك لبناء هيكله المزعوم، محملا إياه المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك يمس المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف: "جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى بحاجة إلى وقفة جادة من الدول العربية والإسلامية ومن الشعب الفلسطيني".

ودعا بكيرات أبناء شعبنا لتكثيف رباطهم إلى المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال الإجرامية، كما دعا الوصايا الهاشمية لتفعيل دورها تجاه المسجد الأقصى المبارك وحمايته.

وتابع "يجب علينا إنهاء الاحتلال الصهيوني الذي يمعن في جرائمه بحق المقدسات الإسلامية".

وتتواصل الدعوات المقدسية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

وشددت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط والحشد في الأقصى خلال وقتي الضحى والظهر، لإفشال مخططات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد المبارك.

وأكدت على أهمية تلبية نداء الأقصى تزامناً مع تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين، وتجرؤهم على أداء طقوسٍ تلمودية غير مسبوقة داخل باحاته.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.

المصدر / فلسطين أون لاين