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أكثر من 900 أسير إداري في سجون الاحتلال

08 فبراير 2023 . الساعة 00:01 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 900 أسير، من بينهم المعتقلة رغد الفني، وخمسة أطفال، يعيشون تحت وطأة الاعتقال الإداري دون تهمة توجه لهم.

ويقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساسي في ثلاثة سجون، هي: عوفر (379)، والنقب (345)، ومجدو (160)، فيما يقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

وأكبر المعتقلين الإداريين سنّا هو جمال النسر (76 عاما)، مشيرا إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين تعرضوا للاعتقال سابقا، ومنهم من أمضى في الأسر سنوات.

وافاد نادي الأسير أن ‏أكثر من 80 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، وعلى مدار 9 سنوات أصدرت محاكم ‏الاحتلال العسكرية أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة خلال العام المنصرم، بواقع 2409 أوامر.

والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية (الإسرائيلية) تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

المصدر / وكالات
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