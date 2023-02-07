"بن غفير" يطالب بزيادة تصاريح الأسلحة للمستوطنين

وجّه ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "إيتمار بن عفير" بزيادة منح تراخيص حمل الأسلحة الشخصية من نحو ألفين إلى 10 آلاف شهريا، لا سيما للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه لتسريع إجراءات الحصول على تصاريح لحمل السلاح، وجّه المتطرف "بن غفير" شعبة ترخيص الأسلحة النارية في الوزارة باتخاذ مجموعة من الخطوات.

ومع إعفائهم من إجراء مقابلة مطلوبة، سيتم منح تراخيص لحمل أسلحة شخصية لضباط الاحتياط بالجيش ومصلحة السجون الذين ينتظرون الحصول على هذه التصاريح، وفق القناة.

وبحسب توجيه "بن غفير"، ستتم زيادة إصدار تراخيص الأسلحة الشخصية من حوالي ألفين إلى 10 آلاف تصريح شهريا.

وأفادت القناة بأن الهدف هو "توفير استجابة في حالة وقوع حادث أمني والإسهام في تعزيز الشعور بالأمن الشخصي".

والغرض هو توفير استجابة فورية لحوالي 9 آلاف مستوطن ينتظرون الحصول على تصريح لحمل الأسلحة، بحسب القناة.

المصدر / وكالات