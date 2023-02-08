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موعد انطلاق مباراة ريال مدريد والأهلي المصري بتوقيت فلسطين

08 فبراير 2023 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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موعد انطلاق مباراة ريال مدريد والأهلي المصري

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء العالم، مباراة قمة الأهلي وريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، المقامة في دولة المغرب.

ويستضيف ملعب (ستاد مولاي عبد الله)، مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، في قمة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت فلسطين المحلي.

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وانتصر النادي الأهلي المصري على نظيره نادي سياتل ساوندرز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ابن بطوطة، ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأهلي المصري #ريال مدريد #كأس العالم للأندية

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