نفذت طواقم الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني 91 زيارة تفقدية و13 جولة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة.





وأكدت الإدارة، أنها سجلت 15 محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وكذلك 15 محضر ضبط لعدد من السلع والمنتجات.

وأعلنت الإدارة أن الطواقم قامت بضبط 202.5Kg شوكولاتة ميلكا مخالفة للمواصفات الفلسطينية.





وأشارت الإدارة إلى أن الطواقم نظمت جولات تفتيشية على عدد من المخابز في محافظة رفح.

وأوضحت الإدارة بأن جولات مستمرة على مدار الأسبوع ولن تسمح بالتلاعب بحياة المواطنين من خلال الغش ورفع الأسعار.





المصدر / فلسطين أون لاين