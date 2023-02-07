فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تن هاغ يرفض الاستهانة بمنافسه ليدز يونايتد

المحكمة الرياضية تُحدد موعد حسم قضية لاعب من غزة

مصير غامض لمانشستر سيتي بعد اتهامه بارتكاب مخالفات

نصائح مهمة.. ماذا تفعل عند وقوع زلزال أو هزة أرضية؟

مشاهدة مباراة الهلال وفلامينغو بث مباشر.. رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامينغو في كأس العالم للأندية

ما المتوقع من الخطاب القادم.. ارتفاع أسعار الذهب أم هبوطها؟

18 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

شباب رفح يعقد مؤتمرًا صحفيًّا ويُصعّد أزمته مع اتحاد الكرة

الكاس بعد الاستماع لأطراف القضية يطلب من المغازي واتحاد السلة مرافعات نهائية

استدعاء لاعبين من غزة لمنتخب كرة القدم للصالات

بالصور الاقتصاد بغزة: تنفيذ أكثر من تسعين زيارة تفقدية على المحال والأسواق

07 فبراير 2023 . الساعة 21:26 بتوقيت القدس
...

نفذت طواقم الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني 91 زيارة تفقدية و13 جولة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة.

photo_٢٠٢٣-٠٢-٠٧_٢١-٠٧-٢٣ (2).jpg
 

وأكدت الإدارة، أنها سجلت 15 محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وكذلك 15 محضر ضبط لعدد من السلع والمنتجات.

وأعلنت الإدارة أن الطواقم قامت بضبط 202.5Kg شوكولاتة ميلكا مخالفة للمواصفات الفلسطينية.

photo_٢٠٢٣-٠٢-٠٧_٢١-٠٧-٢٤.jpg
 

وأشارت الإدارة إلى أن الطواقم نظمت جولات تفتيشية على عدد من المخابز في محافظة رفح.

وأوضحت الإدارة بأن جولات مستمرة على مدار الأسبوع ولن تسمح بالتلاعب بحياة المواطنين من خلال الغش ورفع الأسعار.

photo_٢٠٢٣-٠٢-٠٧_٢١-٠٧-٢٦.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماية المستهلك #الاقتصاد بغزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة