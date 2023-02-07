تين هاغ يرفض الاستهانة بمنافسه ليدز يونايتد

يعيش المدرب الهولندي إريك تين هاغ حالة قلق كونه غير متأكد مما يمكن توقعه عندما يستقبل فريقه مانشستر يونايتد ضيفه ليدز المهدد بالهبوط، وبعد يومين من إقالة مدربه الأميركي جيسي مارش بسبب نتائجه السيئة، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة للدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وأُقيل مارش الإثنين بعد سلسلة من سبع مباريات من دون فوز في البريميرليغ، حيث يحتل ليدز المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف عن إيفرتون، وبفارق نقطة عن بورنموث صاحب المركز التاسع عشر.

وجاءت الهزيمة الوحيدة لفريق "الشياطين الحمر" في آخر 15 مباراة في جميع المسابقات أمام أرسنال المتصدر، لكن قبل بداية تلك السلسلة خسر أمام أستون فيلا في المباراة الأولى لمدربه الجديد حينها الإسباني أوناي إيمري.

قال تين هاغ الذي قاد يونايتد لاحتلال المركز الثالث مع 42 نقطة متأخرًا بفارق 3 نقاط عن جاره اللدود سيتي الثاني "علينا أن نكون على علم بذلك. عندما كان جيسي مارش مدربًا، كان من الواضح كيف يلعبون. الآن من الممكن أن يتغيروا، من الممكن أيضًا ألا يحصل ذلك. أعتقد أننا سنكتشف ذلك على أرض الملعب غدًا (الأربعاء)".

وستكون مباراة الأربعاء الأولى من مباراتين في خمسة أيام بين الغريمين التقليديين، حيث يسافر يونايتد إلى ليدز الأحد ضمن منافسات المرحلة 23.

أضاف المدرب الهولندي "هي بالتأكيد مباراة كبيرة في هذا الجزء من إنكلترا وهي مباراة كبيرة بالنسبة لنا أيضًا" و"لدينا مانشستر سيتي وليفربول، ولكن بالنسبة لجماهيرنا فهذه المباراة تعني الكثير ولاعبينا على دراية بذلك وهم يعرفون ماذا يفعلون".

وانتقد تين هاغ، في موسمه الأول في ملعب "أولد ترافورد"، قرار إقالة مارش بعد عام واحد فقط من تسلمه مهامه الفنية، قائلًا "من المحزن دائمًا أن تتم إقالة مدرب زميل لك. بشكل عام، لا أؤمن بذلك، إذا طردت المدرب فستحصل على نتائج أفضل...".

وختم "من الواضح أنّ الضغوطات مرتفعة مع صانعي القرار في أندية كرة القدم. ولكن، إذا رأيت الحقائق والإحصائيات، في معظم الأوقات لا تنجح الأمور بهذا الشكل".

المصدر / وكالات