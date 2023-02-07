شباب رفح يعقد مؤتمر صحفي ويُصعد أزمته مع اتحاد الكرة

وائل الحلبي:

يعتزم نادي شباب رفح عقد مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من اللقاء الجماهيري الذي سيعقده عصر غدا الأربعاء، في ظل التطورات الأخيرة وتمسك اتحاد كرة القدم بقرار إستكمال مباريات الدوري الممتاز بدون حضور الجمهور.

ووجه مجلس إدارة نادي شباب رفح الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي لحضور اللقاء الجماهيري الذي سيعقد غدا الأربعاء في مقر النادي، والذي يسعى من خلاله وضع جماهيره في أخر التطورات بعد قرار عدم اللعب في ظل قرار اتحاد كرة القدم بمنع حضور الجمهور.

وعقد شباب رفح لقاء مطول مع عدد من كوادر النادي ولاعبيه القدامى، والذي شهد دعم لموقف إدارة النادي برفضه خوض مبارياته المتبقية في الدوري الممتاز بدون جماهيره.

وقال محمود قشطة المشرف الرياضي لنادي شباب رفح إن قدامى اللاعبين وكوادر النادي جميعهم دعموا موقف مجلس الإدارة، مطالبين باتخاذ خطوات تصعيدية حال إصرار الاتحاد على قراره الذي لم يتم تبليغ النادي به بشكل رسمي.

وأوضح قشطة لـ:"فلسطين أون لاين" أن اتحاد كرة القدم لم يخاطب النادي بشكل رسمي لمنع الجمهور، مبينا أن ما وصل هو التعميم الصادر عن الاتحاد صباح اليوم، مستغربا عدم عقد الاتحاد للاجتماع الذي كان يعتزم عقده مع رؤساء الأندية لمناقشة الأزمة الحاصلة في الدوري الممتاز.

وأضاف قشطة أن ناديه تواصل مع مسؤولين في الجهات الأمنية المختصة وتبين له أن قرار منع الجمهور ليس كما يتم الترويج له بأنه بناء على توصية أمنية، وأن الجهات المختصة أكدت جاهزيتها الكاملة لتأمين كافة المباريات مهما كان الحضور الجماهيري.

وكشف قشطة عن نية ناديه التوجه للجنة الاستئناف للاعتراض على القرار، ومن ثم التوجه للمحكمة الرياضية حال تطلب الأمر ذلك، خاصة وأن جماهيره لم ترتكب أي مخالفة كما يتم الادعاء وأن ناديه لن يلعب أي مباراة في غياب جماهيره التي يعتز بها.

المصدر / فلسطين أون لاين