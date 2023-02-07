الكاس بعد الاستماع لأطراف القضية يطلب من المغازي واتحاد السلة مرافعات نهائية

وائل الحلبي:

عقدت المحكمة الدولية كاس جلسة استماع مطولة اليوم الثلاثاء، في القضية المشتركة لاتحاد كرة السلة ونادي خدمات المغازي والتي جرت من خلال تقنية الفيديو كونفرنس.

وامتدت الجلسة من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا لمدة أربع ساعات، بوجود رئيس قسم الاستئناف بالمحكمة الدولية المٌحكّم السلوفيني أ.د بيتر جريلك بالإضافة لحضور ممثل نادي خدمات المغازي المحامي طارق الزر وممثل الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة المحامي اللبناني رائف شربل إلى جانب إبراهيم حبش رئيس الاتحاد.

وشهدت الجلسة الاستماع للمرافعات الشفوية وإستجواب الأطراف بأسئلة من المُحكّم للأطراف وأسئلة موجهة من الأطراف لبعضهم البعض وتم مناقشة تفاصيل وحيثيات القضية وقرر المُحكّم الدولي بعد انتهاء جلسة الاستماع تكليف الأطراف بتقديم مرافعات ختامية مكتوبة قبل تاريخ ٢٠٢٣/٢/١٧م على أن يتم لاحقًا تبليغ الأطراف بموعد صدور الحكم النهائي المتوقع صدوره قبل منتصف شهر مارس القادم.

وكانت المحكمة الرياضية الفلسطينية قد حكمت بإعادة ترتيب الفرق وتخسير كافة الأندية التي استفادت من فترة القيد الثالثة وهو ما يعني أنّ المغازي سيكون بطلًا للدوري، ورغم قرار المحكمة الرياضية لمصلحة المغازي إلا أنّ اتحاد كرة السلة لم يلتزم به.

وأعلن خدمات المغازي عن مقاطعة أنشطة اتحاد كرة السلة الذي رفض تطبيق قرارات المحكمة الرياضية، وعدم المشاركة في بطولة الدوري في الموسم الجديد، الأمر الذي جعل اتحاد كرة السلة يقرر تهبيط المغازي للدرجة الأولى وتحرير جميع لاعبيه من قيوده.

المصدر / فلسطين أون لاين