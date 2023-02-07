فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الخطوط الجوية التركية أعلنت مجانية التذاكر

نادي الأسير: أكثر من 900 معتقل إداري في سجون الاحتلال

تفاصيل المنخفض الجوي وكيف سيكون في الساعات القادمة

تحديث من رومانو بشأن مصير المغربي سفيان أمرابط

بيان مهم من تعليم غزة بخصوص دوام غدٍ الأربعاء

تعرف إلى عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا

مانشستر يونايتد يتحرك لحسم صفقة أوسيمين هداف نابولي

ديوان الموظفين يعلن نتائج مسابقات الوظائف الإشرافية

اعتراف مثير لأنشيلوتي قبل مباراة الأهلي وريال مدريد

كهرباء غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين

نادي الأسير: أكثر من 900 معتقل إداري في سجون الاحتلال

07 فبراير 2023 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
...

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 900 معتقل، من بينهم المعتقلة رغد الفني، و5 أطفال.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أنّ المعتقلين الإداريين يقبعون بشكل أساس في ثلاثة سجون، هي: عوفر (379)، والنقب (345)، ومجدو (160)، فيما يقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

وأشار إلى أنّ ‏الاحتلال أصدر أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ على مدار التسع سنوات الماضية، وكانت أعلى نسبة خلال العام المنصرم، بواقع 2409 أوامر.

وبيّن أنّ أكبر المعتقلين الإداريين سنًّا هو المعتقل جمال النسر (76 عامًا)، مشيرًا إلى أنّ 80% من المعتقلين الإداريين تعرضوا للاعتقال سابقًا، ومنهم من أمضى في الأسر سنوات.

وأضاف نادي الأسير أنّ ‏أكثر من 80 معتقلًا إداريًّا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#سجون الاحتلال #نادي الأسير #الأسرى الإداريين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة