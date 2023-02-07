تحديث من رومانو بشأن مصير المغربي سفيان أمرابط

تحدث خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو عن فشل مغادرة متوسط الميدان المغربي سفيان أمرابط لنادي فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

وبدا أمرابط (26 عامًا) قريبًا من الرحيل عن فيورنتينا خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية الماضية، مع تداول تقارير كثيرة عن تقدُّم ناديَي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي بعرضين رسميَين لاستعارة الدولي المغربي.

وأكدت تقارير صحفية أن فيورنتينا رفض عروض برشلونة وتشيلسي لاستعارة نجم "أسود الأطلس"، مع توقعات بمغادرة اللاعب لقلعة "أرتيميو فرانكي" خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تشيلسي استكشف سفيان أمرابط كخيارٍ في اليوم الأخير (من سوق الانتقالات) قبل إبرام صفقة

إنزو (فيرنانديز). حدثت اتصالات مباشرة (بالفعل)، لكن فيورنتينا لم يكن منفتحًا أبدًا على مغادرته يرحل على سبيل الإعارة"، وأضاف: "الكثير من الأندية الكبيرة

ستواصل متابعة لاعب الوسط المغربي في المستقبل". وكان نجم "أسود الأطلس" انضم إلى فيورنتينا قادمًا من هيلاس فيرونا عام 2020، ويمتد تعاقد الدولي المغربي مع

ناديه الإيطالي حتى يونيو/ حزيران 2024. وشارك مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، حيث خاص 7 مباريات في البطولة العالمية، مُسهمًا بصورة مؤثرة في احتلال "أسود الأطلس" المركز الرابع.

المصدر / وكالات