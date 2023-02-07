ديوان الموظفين يعلن نتائج مسابقات الوظائف الإشرافية

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07 فبراير 2023 . الساعة 17:25 بتوقيت القدس
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ديوان الموظفين العام بغزة

أعلن ديوان الموظفين العام بغزة، عن النتائج النهائية لوظائف مدير دائرة (المرحلة الأولى)، كما يلي :

- مدير دائرة مكتب رئيس مكتب الإعلامي الحكومي -الاعلام الحكومي

- مدير دائرة الأسرة والطفولة -وزارة التنمية الاجتماعية

- مدير دائرة التأمين الصحي والإعفاءات -وزارة التنمية الاجتماعية

- مدير دائرة الرقابة المهنية والفنية -وزارة التنمية الاجتماعية

- مدير دائرة حماية الطفولة -وزارة التنمية الاجتماعية

- مدير دائرة مراكز الرعاية الاجتماعية -وزارة التنمية الاجتماعية

- مدير دائرة وحدة الشكاوى -وزارة التنمية الاجتماعية

- مدير دائرة الاستيعاب والتوزيع -وزارة الداخلية

- مدير دائرة السياسات والتخطيط -وزارة الداخلية

- مدير دائرة الشؤون المالية -وزارة الداخلية

- مدير دائرة مؤشرات الأداء -وزارة الداخلية

- مدير دائرة المواقع والتنقيب -وزارة السياحة والآثار

- مدير دائرة مكتب الوكيل -وزارة السياحة والآثار

- مدير دائرة التخطيط والجودة -وزارة العدل

- مدير دائرة الشؤون الإدارية -وزارة العدل

- مدير دائرة وحدة الرقابة الداخلية -وزارة العدل

- مدير دائرة الرقابة على الأجهزة الأمنية -وزارة المالية

- مدير دائرة المعلومات الجمركية -وزارة المالية

- مدير دائرة قطاع التنمية الاجتماعية -وزارة المالية

- مدير دائرة وحدة الأرشيف العام -وزارة المالية

- مدير دائرة وحدة الرقابة الداخلية -وزارة المالية

- مدير دائرة الجمعيات النسوية -وزارة المرأة

- مدير دائرة مكتب الوكيل -وزارة السياحة

- مدير دائرة المواقع والتنقيب -وزارة السياحة

للاطلاع على النتائج اضغط هنا:https://diwan.ps/employment/result/416

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #ديوان الموظفين #وظائف حكومية #مسابقات الوظائف الإشرافية

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