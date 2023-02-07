ديوان الموظفين يعلن نتائج مسابقات الوظائف الإشرافية

أعلن ديوان الموظفين العام بغزة، عن النتائج النهائية لوظائف مدير دائرة (المرحلة الأولى)، كما يلي :
- مدير دائرة مكتب رئيس مكتب الإعلامي الحكومي -الاعلام الحكومي
- مدير دائرة الأسرة والطفولة -وزارة التنمية الاجتماعية
- مدير دائرة التأمين الصحي والإعفاءات -وزارة التنمية الاجتماعية
- مدير دائرة الرقابة المهنية والفنية -وزارة التنمية الاجتماعية
- مدير دائرة حماية الطفولة -وزارة التنمية الاجتماعية
- مدير دائرة مراكز الرعاية الاجتماعية -وزارة التنمية الاجتماعية
- مدير دائرة وحدة الشكاوى -وزارة التنمية الاجتماعية
- مدير دائرة الاستيعاب والتوزيع -وزارة الداخلية
- مدير دائرة السياسات والتخطيط -وزارة الداخلية
- مدير دائرة الشؤون المالية -وزارة الداخلية
- مدير دائرة مؤشرات الأداء -وزارة الداخلية
- مدير دائرة المواقع والتنقيب -وزارة السياحة والآثار
- مدير دائرة مكتب الوكيل -وزارة السياحة والآثار
- مدير دائرة التخطيط والجودة -وزارة العدل
- مدير دائرة الشؤون الإدارية -وزارة العدل
- مدير دائرة وحدة الرقابة الداخلية -وزارة العدل
- مدير دائرة الرقابة على الأجهزة الأمنية -وزارة المالية
- مدير دائرة المعلومات الجمركية -وزارة المالية
- مدير دائرة قطاع التنمية الاجتماعية -وزارة المالية
- مدير دائرة وحدة الأرشيف العام -وزارة المالية
- مدير دائرة وحدة الرقابة الداخلية -وزارة المالية
- مدير دائرة الجمعيات النسوية -وزارة المرأة
- مدير دائرة مكتب الوكيل -وزارة السياحة
- مدير دائرة المواقع والتنقيب -وزارة السياحة
للاطلاع على النتائج اضغط هنا:https://diwan.ps/employment/result/416