اعتراف مثير لأنشيلوتي قبل مباراة الأهلي وريال مدريد

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن قوة منافسه الأهلي المصري، قبل موقعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في المغرب.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المُقررة إقامتها مساء غدٍ الأربعاء، إن الأهلي يمتلك تاريخًا عظيمًا، خاصة أن المنافس خاض بطولة كأس العالم للأندية عدة مرات، مؤكدًا أنه يحترم الأهلي كثيرًا.

ويمتلك فريق الأهلي 8 مشاركات في بطولة كأس العالم للأندية بدايةً من نسخة 2005 وحتى نسخة 2022، وقد حقق بطل مصر الميدالية البرونزية 3 مرات في نسخ 2006 و2020 و2021.

وأضاف المدير الفني الإيطالي: "الأهلي فريق منظم، كما يمتلك لاعبين ينطلقون بسرعة.. المباراة ستكون صعبة".

وواصل: "سيكون الملعب ممتلئًا بالعديد من مشجعي الأهلي، لكن سيكون هناك مشجعون من ريال مدريد، وأعتقد أن الجماهير ستستمع بالمباراة".

وتطرق أنشيلوتي إلى الحديث عن موقف الثنائي المُصاب كريم بنزيما وتيبو كورتوا، قائلًا: "الثنائي موجود في القائمة، ونعتقد أنه يمكن للاعبَين التعافي قبل يوم السبت".

وأنهى أنشيلوتي حديثه قائلًا: "بنزيما وكورتوا في مدريد حاليًا حتى يتم تعافيهما جيدًا، إذا وصلنا إلى النهائي وهما بخير، فيمكنهما الحضور إلى المغرب يوم الخميس المقبل".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد في تمام التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر / وكالات