ماذا قال كولر قبل مباراة الأهلي وريال مدريد؟

وجّه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عدة رسائل لفريق ريال مدريد الإسباني، قبل موقعة الفريقين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المُقامة حاليا بالمغرب.

وجاءت رسائل كولر عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المُزمع إقامتها مساء الأربعاء، قائلًا: "سنحاول إيقاف لاعبي ريال مدريد دفاعيًا، وأن يكون لدينا قوة هجومية أمام المنافس".

وأضاف: "ريال مدريد يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، وأعتقد أنه من الصعب أن يتأثر بأي غيابات، لأن لديه لاعبين مميزين في جميع المراكز".

وواصل السويسري تصريحاته: "هدفنا أن نظهر بشخصيتنا وهذا هو الأهم، لأننا لن ندافع طوال وقت المباراة". وأتم: "نعرف إمكانات لاعبي ريال مدريد جيدًا، وسنحاول استغلال جميع الفرص".

المصدر / وكالات