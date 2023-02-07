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وفاة برلماني من الحرية والعدالة بانهيار منزله نتيجة زلزال تركيا

07 فبراير 2023 . الساعة 15:48 بتوقيت القدس
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أعلنت وسائل إعلام تركية، وفاة النائب في البرلمان التركي يعقوب تاش، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد وبلغت قوته  7.5 درجة.

وذكرت قناة "سي أن أن" التركية، أن النائب عن حزب العدالة والتنمية في ولاية أديامان، يعقوب تاش توفي جراء الزلزال الذي راح ضحيته الآلاف من المواطنين.

وقامت فرق البحث من إخراج جثة النائب التركي من أسفل منزله المنهار جراء الزلزال.

والاثنين، نشر الحساب الخاص بالنائب التركي، تغريدة على "تويتر" كتب فيها: "نائبنا يعقوب تاش وعائلته تحت الأنقاض، ندعوكم للدعاء له ولعائلته في صلواتكم".

وكتب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، في تغريدة على تويتر: "علمت بحزن عميق أن نائب حزب العدالة والتنمية في أديامان يعقوب تاش الذي كان تحت الأنقاض فقد حياته، أتمنى له الرحمة على نائبنا الراحل وجميع مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال".
 

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#تركيا #سوريا #زلزال

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