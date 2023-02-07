فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مخاوف إسرائيلية من فرض حماس معادلات جديدة

أجهزة السلطة تواصل اعتقال عشرات الطلبة والأسرى المحررين بالضفة

حمادة: سقوط حجارة مصلى قبّة الصخرة "جريمة" الاحتلال مسؤول عنها

تعليمات مهمّة من اتحاد كرة القدم بشأن دخول الملاعب

دعوات للرباط في الأقصى وإفشال اقتحامات المستوطنين

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

جماهير غفيرة بنابلس تشيّع جثمان الشهيد حمزة الأشقر

بحر يعزّي رئيسي البرلمانين التركي والسوري بضحايا الزلزال

الاستخبارات الأمريكية تحذّر من اندلاع انتفاضة ثالثة

"المالية" بغزة تعلن صرف رواتب الموظفين عن شهر يناير

مخاوف إسرائيلية من فرض حماس معادلات جديدة

07 فبراير 2023 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
...

قال المراسل الإسرائيلي والمختص في الشؤون العربية "تسفي يحزكيلي" إن حماس تحاول حالياً فرض صيغة جديدة على "إسرائيل".

وأشار "يحزكيلي" إلى أن حماس تركز حالياً على خطوات "بن غفير" الاستفزازية، وذلك لأنها تعلم أن الجدل داخل "إسرائيل" سيمنحها القوة لفرض المعادلة الجديدة عليها.

وفي سياق آخر قال الجنرال احتياط "تامير هايمان" إن ما تفعله حماس في غزة الآن وبشكل عام هو محاولة إشعال الضفة الغربية، ومع ذلك فإنه من المستحيل وقف هذه النية من خلال عملية عسكرية في غزة، حيث ستنتهي العملية الانتقامية في غزة تماماً كما بدأت، مع اختلاف واحد وهو أن المشاعر العالمية ستنقلب على "إسرائيل" وستصبح موضوع انتقاد شديد.

وتشير التقديرات "الإسرائيلية" منذ فترة بعيدة إلى أن حماس تحرض على تنفيذ العمليات الفدائية في الضفة الغربية، وسواء عمل المقاومون في شرقي القدس بتوجيه من حماس أم لا، فإن العمليات في نهاية الأسبوع هي بالضبط ما أرادت حماس والتي دعت إلى تحقيق الثأر، فهي تريد أن تتذكر "إسرائيل" عند دخولها إلى عش الدبابير في مخيم اللاجئين "جنين" ما حدث في نهاية الأسبوع فتتردد.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #غزة #القدس #الاحتلال #الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة